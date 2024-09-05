Московские НКО оказывают помощь тысячам жителей приграничных территорий

Тысячам мирных жителей из приграничных районов пришлось покинуть свои дома. Некоммерческие организации (НКО) оказывают вынужденным переселенцам психологическую помощь, организуют временное жилье, передают в пострадавший регион гуманитарные грузы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии