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Кабмин России утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных

Кабмин России утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованныхПравительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает Минфин РФ.

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