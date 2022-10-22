Кабмин России утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных

Кабмин России утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованныхПравительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает Минфин РФ.
Кабмин России утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованныхПравительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает Минфин РФ.
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