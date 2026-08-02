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В России десять крупнейших банков третий месяц подряд повышают ставки по вкладам

В России десять крупнейших банков третий месяц подряд повышают ставки по вкладам

Десять крупнейших банков России повышали проценты по вкладам три декады подряд. По данным Центробанка, к концу июля средняя максимальная ставка в этих кредитных организациях достигла 12,85 процента годовых, увеличившись на 0,10 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

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