В России десять крупнейших банков третий месяц подряд повышают ставки по вкладам

Десять крупнейших банков России повышали проценты по вкладам три декады подряд. По данным Центробанка, к концу июля средняя максимальная ставка в этих кредитных организациях достигла 12,85 процента годовых, увеличившись на 0,10 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем.