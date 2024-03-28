В ООН сообщили о невозможности расследовать крушение Ил-76 с украинскими пленными

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что не смогло расследовать крушение самолета Ил-76 в Белгородской области с украинскими военнопленными на борту привычными для ООН способами из-за «отсутствия доступа».
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