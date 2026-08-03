В Госдуме предложили зачислять в вузы вне конкурса абитуриентов, набравших на ЕГЭ 300 баллов

В комитете по защите семьи считают несправедливым, когда отличники остаются без возможности учиться бесплатноПредседатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой пересмотреть правила приема в вузы.