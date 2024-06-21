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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стэмкос о Макдэвиде: «Если и есть хоккеист, который может вернуть команду с 0-3 в серии, то это он. Коннор одержим победами, стремлением стать лучшим»

«Эдмонтон» уступает 2-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». «Он даже подошел ко мне (Стэмкос и Макдэвид тренировались вместе прошлым летом – Sports), чтобы поговорить о моем опыте, когда мы выиграли Кубок Стэнли, о том, что для этого потребовалось, и тому подобном.

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