В украинских пабликах паника: переживают вторую ночь русских ракетных ударов. Общий смысл всех посланий: "Вот и надо было опять взрывать Крымский мост?".
Вторая ночь русского возмездия: горят Киев, Харьков, Одесса, Житомир…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Erl Schweizer
Российское возмездие, националистическую дурь оставь при себе.
Ответить
15 час.
ИП
Иван Петров
Давно пора прекратить мять яйца и ложить людей, Киев разгромить ракетами и сразу войне конец, вопрос, неужели надо дождаться прилетов на территорию России, чтобы всё таки совершить этот шаг, всё лежит на поверхности, а руководство непонятно чем занимается
Ответить
8 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Очевидно для того, чтобы шевелится начали надо пинка сначала получить? Так на пинках будет и дальше?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии