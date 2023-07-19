Вторая ночь русского возмездия: горят Киев, Харьков, Одесса, Житомир…

ИП

Иван Петров

Давно пора прекратить мять яйца и ложить людей, Киев разгромить ракетами и сразу войне конец, вопрос, неужели надо дождаться прилетов на территорию России, чтобы всё таки совершить этот шаг, всё лежит на поверхности, а руководство непонятно чем занимается