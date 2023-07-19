ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Вторая ночь русского возмездия: горят Киев, Харьков, Одесса, Житомир…

Вторая ночь русского возмездия: горят Киев, Харьков, Одесса, Житомир…

В украинских пабликах паника: переживают вторую ночь русских ракетных ударов. Общий смысл всех посланий: "Вот и надо было опять взрывать Крымский мост?".

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Комментарии
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Erl Schweizer
Российское возмездие, националистическую дурь оставь при себе.
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15 час.
ИП
Иван Петров
Давно пора прекратить мять яйца и ложить людей, Киев разгромить ракетами и сразу войне конец, вопрос, неужели надо дождаться прилетов на территорию России, чтобы всё таки совершить этот шаг, всё лежит на поверхности, а руководство непонятно чем занимается
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8 час.
ВБ
Вячеслав Белослюдов
Очевидно для того, чтобы шевелится начали надо пинка сначала получить? Так на пинках будет и дальше?
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2 час.

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