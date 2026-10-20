Русский Колоколъ ФОТО: нейросеть Студенты –иностранцы заполонили один из колледжей Перми.
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Никто нас даже завоёвывать не будет, так как мы сами развалимся на несколько ханств, а потом нас всех потихонечку растащат под свою опеку Европа, Турция, Китай.
А по поводу иностранных студентов в ближнем Подмосковье в поликлинике только два доктора со славянскими фамилиями
А чего бояться? Ну дадут год полтора условно и живи дальше спокойно. Ведь даже наворованное не конфискуют. Да здравствует Русский суд самый гуманный суд в мире.