Новую экспозицию в музее на Поклонной горе посвятили памяти ветерана

26 ноября в Музее Победы откроется выставка «Владимир Долгих: человек-легенда». Экспозиция расскажет о жизни ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического труда, почётного гражданина города Москвы, Красноярского края и Норильска, депутата Государственной Думы четвертого созыва, сенатора Совета Федерации, председателя Общественного совета Музея Победы Владимира Ивановича Долгих.
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