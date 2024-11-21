Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Ой да все пиндосы знают все ведают !!! это наверное сам Путин им сказал предупредите хохлов пусть готовятся !!!Белый Дом: США за...
  • Алекс Кузь
    Общественность ждёт эту милую русс женщину. В ней все интересно.Первый заместител...
  • Харченко Александр
    Начинают потихоньку сваливатьПервый заместител...

Новую экспозицию в музее на Поклонной горе посвятили памяти ветерана

Новую экспозицию в музее на Поклонной горе посвятили памяти ветерана

26 ноября в Музее Победы откроется выставка «Владимир Долгих: человек-легенда». Экспозиция расскажет о жизни ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического труда, почётного гражданина города Москвы, Красноярского края и Норильска, депутата Государственной Думы четвертого созыва, сенатора Совета Федерации, председателя Общественного совета Музея Победы Владимира Ивановича Долгих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх