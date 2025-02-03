Обновленная самоходка "Шилка" способна уничтожать крупные БПЛА-камикадзе

Когда на российских выставках вооружений демонстрировали модернизированные ЗСУ-23-4М4 "Шилка – М4", то всегда подчеркивали, что самоходные установки могут осуществлять противовоздушную оборону не только танковых, мотострелковых и иных подразделений, но и защищать различные объекты .
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