Обновленная самоходка "Шилка" способна уничтожать крупные БПЛА-камикадзе

Когда на российских выставках вооружений демонстрировали модернизированные ЗСУ-23-4М4 "Шилка – М4", то всегда подчеркивали, что самоходные установки могут осуществлять противовоздушную оборону не только танковых, мотострелковых и иных подразделений, но и защищать различные объекты .