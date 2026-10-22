Первая международная выставка «Сфера безопасности» начала работу на ВДНХ в Москве. Площадка объединила производителей и интеграторов систем безопасности, представителей государственных структур, бизнеса и экспертного сообщества.
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