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Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поздравила сотрудников и ветеранов службы с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Уважаемые сотрудники и ветераны санитарно-эпидемиологической службы! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора! За время своей деятельности служба прошла сложный путь становления и сегодня способна решать любые задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые ставят перед ней государство и общество.

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