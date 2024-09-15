Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева поздравила сотрудников и ветеранов службы с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Уважаемые сотрудники и ветераны санитарно-эпидемиологической службы! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора! За время своей деятельности служба прошла сложный путь становления и сегодня способна решать любые задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые ставят перед ней государство и общество.