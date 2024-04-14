Вниманию жителей хутора Черкесовского ☝️☝️☝️☝️ 12 апреля с 16.00 приостановлено водоснабжение для проведения аварийно-восстановительные работы на участках прорывов на улицах Первомайская и Пролетарская.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вниманию жителей хутора Черкесовского ☝️☝️☝️☝️ 12 апреля с 16.00 приостановлено водоснабжение для проведения аварийно-восстановительные работы на участках прорывов на улицах Первомайская и Пролетарская.