Колокольцев тревожно заявил: В МВД России нет денег на повышение зарплат участковых. Почему это плохо для РФ?

ИС

Ирина Соловьева

Ну да,для замоташек с их выводками у "наших властей" есть деньги,а на то,что бы обеспечить безопасность россиян оплачивая труд полиции,денег нет.Все как всегда.Для чужих миллиарды, для их жизни деятельности,а нашим,нам мелкие подачки на выживание.Так кто у нас в правительстве правит "бал"? Ну точно не наши и не за нас,а чужеродные элементы отрабатывающие бабло для своих "работодателей" с чужих стран странным образом обосновавшихся в правительстве России.Пока не будет чистки в верхах,страна будет катиться в пропасть до самого дна.