Avia.pro - СМИ Вот оно, суровое признание главы МВД Владимира Колокольцева: в полиции нет денег.
Колокольцев тревожно заявил: В МВД России нет денег на повышение зарплат участковых. Почему это плохо для РФ?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИС
Ирина Соловьева
Ну да,для замоташек с их выводками у "наших властей" есть деньги,а на то,что бы обеспечить безопасность россиян оплачивая труд полиции,денег нет.Все как всегда.Для чужих миллиарды, для их жизни деятельности,а нашим,нам мелкие подачки на выживание.Так кто у нас в правительстве правит "бал"? Ну точно не наши и не за нас,а чужеродные элементы отрабатывающие бабло для своих "работодателей" с чужих стран странным образом обосновавшихся в правительстве России.Пока не будет чистки в верхах,страна будет катиться в пропасть до самого дна.
Ответить
10 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А. Горшков 100 процентов прав отток участковых со службы сыграет для России очень плохую роль, оперативная обстановка и сейчас не блещет,а будет теперь ещё хуже и жители России это почувствуют. Нужно в корне менять отношение к работе участковых, непосредственных ,самое звено на местах и не хватает денег??? городах это проблема. участковые, он должен работать не боясь ничего.
Ответить
6 час.
ВД
Вовладар Даров
Идёт развал внутри страны, люди увольняются из МВД с катастрофической скоростью!!!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии