Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 903 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Попов
    Зато Парфёнов у них-МУЖИКТолько Грозный и ...
  • Татьяна Новикова
    Абхазия уступила? Зачем же? Пусть живут, как хотят, самостоятельно и независимо. Прокормить сами себя не могут, а туд...Абхазия уступила ...
  • Евгений Бутяра
    Сейчас коммунисты не понятно кто?Только Грозный и ...

Колокольцев тревожно заявил: В МВД России нет денег на повышение зарплат участковых. Почему это плохо для РФ?

Колокольцев тревожно заявил: В МВД России нет денег на повышение зарплат участковых. Почему это плохо для РФ?

Avia.pro - СМИ Вот оно, суровое признание главы МВД Владимира Колокольцева: в полиции нет денег.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИС
Ирина Соловьева
Ну да,для замоташек с их выводками у &quot;наших властей&quot; есть деньги,а на то,что бы обеспечить безопасность россиян оплачивая труд полиции,денег нет.Все как всегда.Для чужих миллиарды, для их жизни деятельности,а нашим,нам мелкие подачки на выживание.Так кто у нас в правительстве правит &quot;бал&quot;? Ну точно не наши и не за нас,а чужеродные элементы отрабатывающие бабло для своих &quot;работодателей&quot; с чужих стран странным образом обосновавшихся в правительстве России.Пока не будет чистки в верхах,страна будет катиться в пропасть до самого дна.
Ответить
10 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А. Горшков 100 процентов прав отток участковых со службы сыграет для России очень плохую роль, оперативная обстановка и сейчас не блещет,а будет теперь ещё хуже и жители России это почувствуют. Нужно в корне менять отношение к работе участковых, непосредственных ,самое звено на местах и не хватает денег???  городах это проблема.  участковые, он должен работать не боясь ничего.
Ответить
6 час.
ВД
Вовладар Даров
Идёт развал внутри страны, люди увольняются из МВД с катастрофической скоростью!!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх