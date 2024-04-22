В рамках проведения республиканской профилактической акции ´Дом без насилия!´ в трудовых коллективах ОАО ´Бобруйский завод КПД´, ОАО ´УКХ ´Бобруйскагромаш´, ОАО ´Бобруйский комбинат хлебопродуктов´, ОАО ´Бобруйсксельмаш´, ОАО ´ТАиМ´, ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´, ОАО ´БЗТДиА´ и УЗ ´Бобруйская центральная больница´ организованы и проведены в .
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