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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Дом без насилия´.

´Дом без насилия´.

В рамках проведения республиканской профилактической акции ´Дом без насилия!´ в трудовых коллективах ОАО ´Бобруйский завод КПД´, ОАО ´УКХ ´Бобруйскагромаш´, ОАО ´Бобруйский комбинат хлебопродуктов´, ОАО ´Бобруйсксельмаш´, ОАО ´ТАиМ´, ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´, ОАО ´БЗТДиА´ и УЗ ´Бобруйская центральная больница´ организованы и проведены в .

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