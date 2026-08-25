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«Лейкерс» и «Атланта» обсуждают «сайн-энд-трейд» Куминги с участием Харди, хотя ранее в сделке фигурировал Вандербилт

Как сообщает Курт Хелин из NBC Sports, в борьбе за пописание форварда Джонатана Куминги остались две команды: «Миннесота» и « Лейкерс ».

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