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«У меня челюсть отвисла». Путин рассказал, что его поразило на Украине

«У меня челюсть отвисла». Путин рассказал, что его поразило на Украине

Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты в музее Великой Отечественной войны. Во время разговора с общественниками он говорил о глубинных причинах конфликта на Украине, беспорядках в Махачкале, состоянии российской экономики и многом другом.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
О, так вот где Райс &quot; спряталась&quot;...Я когда-то ей симпатизировала....Она продолжает дело Олбрайт?!  А наши персоналии кто?!
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1 д.
Natalija Osminina
Райс принадлежит к &quot;ястребам&quot;, как и Маргарет Олбрайт.  А в России - это Греф и иже с ним. И все либеральные твари, которые у власти.  И куча тех,  о существовании которых мы даже не подозреваем.
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1 д.
Анфиса Иванова
Спасибо, согласна.
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1 д.

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