«У меня челюсть отвисла». Путин рассказал, что его поразило на Украине

О, так вот где Райс " спряталась"...Я когда-то ей симпатизировала....Она продолжает дело Олбрайт?! А наши персоналии кто?!

Natalija Osminina

Райс принадлежит к "ястребам", как и Маргарет Олбрайт. А в России - это Греф и иже с ним. И все либеральные твари, которые у власти. И куча тех, о существовании которых мы даже не подозреваем.