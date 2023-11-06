Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты в музее Великой Отечественной войны. Во время разговора с общественниками он говорил о глубинных причинах конфликта на Украине, беспорядках в Махачкале, состоянии российской экономики и многом другом.
«У меня челюсть отвисла». Путин рассказал, что его поразило на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
О, так вот где Райс " спряталась"...Я когда-то ей симпатизировала....Она продолжает дело Олбрайт?! А наши персоналии кто?!
Ответить
1 д.
Natalija Osminina
Райс принадлежит к "ястребам", как и Маргарет Олбрайт. А в России - это Греф и иже с ним. И все либеральные твари, которые у власти. И куча тех, о существовании которых мы даже не подозреваем.
Ответить
1 д.
Анфиса Иванова
Спасибо, согласна.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии