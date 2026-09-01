Бессент: через два года Ормузский пролив перестанет быть важным маршрутом

Министр финансов США Скотт Бессент выразил мнение, что через два года Ормузский пролив перестанет быть важным торговым маршрутом.
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