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Успенская рассказала о новых пластических операциях

Успенская рассказала о новых пластических операциях

Любовь Успенская заявила о своей готовности к новым пластическим операциям. В ходе беседы с журналистами артистка похвасталась своей подтянутой фигурой и откровенно высказалась о дальнейших планах по изменению своей внешности.

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Комментарии
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ЛТ
Любовь Титова
Этой морде поможет лишь гильотина
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20 час.

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