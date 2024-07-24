Успенская рассказала о новых пластических операциях

Любовь Успенская заявила о своей готовности к новым пластическим операциям. В ходе беседы с журналистами артистка похвасталась своей подтянутой фигурой и откровенно высказалась о дальнейших планах по изменению своей внешности.
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