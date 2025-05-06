Трамп продлит срок продажи TikTok в США после 19 июня

Популярное приложение используется 170 миллионами американцев, и изначально его работа в США должна была быть прекращена еще в январе, если владельцы не передадут контроль над активами американским инвесторам.
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