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ТАСС

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ВСУ потеряли 44 пункта управления БПЛА за сутки в зоне ответственности "Востока"

ВСУ потеряли 44 пункта управления БПЛА за сутки в зоне ответственности "Востока"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили 37 беспилотников самолетного типа, шесть терминалов спутниковой связи Starlink и 44 пункта управления беспилотной авиацией противника.

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