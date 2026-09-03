ВСУ потеряли 44 пункта управления БПЛА за сутки в зоне ответственности "Востока"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили 37 беспилотников самолетного типа, шесть терминалов спутниковой связи Starlink и 44 пункта управления беспилотной авиацией противника.
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