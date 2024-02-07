В Оренбургской области два человека погибли в ДТП с «Приорой» и поездом

В Оренбургской области правоохранители выясняют обстоятельства аварии с участием поезда и легкового автомобиля, в результате которой погибли два человека, сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.
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