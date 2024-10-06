Нацпроекты: от тренировок к соревнованиям

Вместе с солидным ростом расходов — по итогам этого года они увеличатся примерно на 7 трлн рублей, а по итогам следующего вырастут как минимум еще на 5 трлн — российский бюджет активнее переходит на проектный принцип.
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