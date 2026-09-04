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«Бактерия должна быть управляемой»: профессор — о терапии рака и безопасности препаратов

«Бактерия должна быть управляемой»: профессор — о терапии рака и безопасности препаратов

В XIX веке хирург Уильям Коли заметил, что после тяжёлых бактериальных инфекций у некоторых пациентов с онкологией начинали уменьшаться опухоли.

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