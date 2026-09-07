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«Салават Юлаев» выиграл оба выездных матча на старте сезона – у «Авангарда» (4:0) и «Северстали» (3:2)

«Салават» начал сезон с двух выездных побед подряд.  Сегодня команда  Виктора Козлова обыграла « Авангард » со счетом 4:0 в рамках FONBET КХЛ.

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