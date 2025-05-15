Ветеран СВО: "Вы плохо понимаете, что происходит". Россия будет воевать дальше. Выдержит ли Донбасс? Названа главная проблема

Alexander S основная ошибка: цифры замалчивались - сколько воевало за нас, сколько против у французов, поляков, румынов и т.д.. сразу все будет понятно. Какое на хрен "освобождение", если 2/3 населения воевало против? Какие на хрен чехи братья, если половина танков и гаубиц вермахта на их заводах сделана? Прагу освобождали? А оно надо было им? Был договорняк, что немецкий комендант спокойно сдастся америкосам или бритам без боя... А тут наши нарисовались...И страна резко стала нашими друзьями? Нет доброты, это жертвы в котел, позволяющие купить следующие сколько-то лет без войны...

Игорь Кузнецов Твёрдая уверенность в своей правоте - вот что нужно уважать в гражданах ДЛНР, которые выстояли 8-мь лет и воссоединились с Россией когда стало ясно - киевский режим готовит геноцид. Но и воевать в условиях СВО, когда готовились к операциям как в Сирии или сразу - к полномасштабной войне, нужно учиться. И не следует спешить и поддаваться на провокации Запада, когда будет нужно "вдарим", но не по Украине, цели есть.