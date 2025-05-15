ИА Новороссия Коллаж: Novorosinform Нас возьмут на измор долгими военными действиями? Детям внушат через интернет чуждую идеологию? Нужна ли нашей армии пауза? Подробности читайте в материале "Новороссии".
Ветеран СВО: "Вы плохо понимаете, что происходит". Россия будет воевать дальше. Выдержит ли Донбасс? Названа главная проблема
Комментарии
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Alexander S
основная ошибка: цифры замалчивались - сколько воевало за нас, сколько против у французов, поляков, румынов и т.д.. сразу все будет понятно. Какое на хрен "освобождение", если 2/3 населения воевало против? Какие на хрен чехи братья, если половина танков и гаубиц вермахта на их заводах сделана? Прагу освобождали? А оно надо было им? Был договорняк, что немецкий комендант спокойно сдастся америкосам или бритам без боя... А тут наши нарисовались...И страна резко стала нашими друзьями? Нет доброты, это жертвы в котел, позволяющие купить следующие сколько-то лет без войны...
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5 час.
Игорь Кузнецов
Твёрдая уверенность в своей правоте - вот что нужно уважать в гражданах ДЛНР, которые выстояли 8-мь лет и воссоединились с Россией когда стало ясно - киевский режим готовит геноцид. Но и воевать в условиях СВО, когда готовились к операциям как в Сирии или сразу - к полномасштабной войне, нужно учиться. И не следует спешить и поддаваться на провокации Запада, когда будет нужно "вдарим", но не по Украине, цели есть.
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5 час.
ВН
Валерий Николаевич
Боец Мальцев сказал: Вы не понимаете, что происходит в зоне СВО. Абсолютно точные слова. Инфа с фронта по всем ТВ скомпонована так, что обычный человек не способен понять, что там реально происходит. Более-менее это поняли в Белгородской и особенно в Курской областях. Но и ребята на фронте тоже плохо представляют, какой раздрай имеет место в городах далеко от фронта. Но если верить ТВ, то все замечательно
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2 час.
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