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Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат теперь гуляет на свободе после 24 лет колонии

Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат теперь гуляет на свободе после 24 лет колонии

Одного из самых жестоких и знаменитых заказных убийц в 90-е Сашу Солдата освободили.На счету Алексадра Пустовалова по кличке Солдат 22 заказных убийства в Москве и Московской области, в основном криминальных авторитетов.

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