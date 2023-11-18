Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат теперь гуляет на свободе после 24 лет колонии

Одного из самых жестоких и знаменитых заказных убийц в 90-е Сашу Солдата освободили.На счету Алексадра Пустовалова по кличке Солдат 22 заказных убийства в Москве и Московской области, в основном криминальных авторитетов.
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