Вот это бомба: стала ли драма про Эйнштейна ответом «Оппенгеймеру»

Как участие в разработке ядерного оружия повлияло на великого ученого? В частности об этом, а также об ответственности за высвобождение атома, которую убежденный пацифист и противник насилия впоследствии ощущал на своих плечах остаток жизни, рассказывает документальная драма «Эйнштейн и бомба».
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