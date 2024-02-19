Вот это бомба: стала ли драма про Эйнштейна ответом «Оппенгеймеру»

Как участие в разработке ядерного оружия повлияло на великого ученого? В частности об этом, а также об ответственности за высвобождение атома, которую убежденный пацифист и противник насилия впоследствии ощущал на своих плечах остаток жизни, рассказывает документальная драма «Эйнштейн и бомба».