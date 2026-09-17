«Петербургтеплоэнерго» призывает должников погасить задолженность до начала отопительного сезона «Петербургтеплоэнерго» продолжает работу с потребителями, имеющими задолженность за тепловую энергию.
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