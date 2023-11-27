Время уничтожает память — чем дальше мы от дореволюционной Российской Империи, тем сложнее нам понять, какой она была.
12 фактов о царской России, которые многих удивят
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seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Общеизвестные сведения, ну разве что слова Петра III очень малоизвестны. А вот почему в эмиграции оказались такие грамотные и талантливые люди? Могу пояснить: Указ 1861 года об отмене крепостного права лишил средств существования бедных( в самом деле бедных, малопоместных, малоземельных) помещиков и дворян, которые вынуждены были искать счастья по миру.Это и была ПЕРВАЯ волна эмиграции. А то что масло и хлеб за границу гнали, а сами голодали, так и сегодня их заменили нефть и газ, ...
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