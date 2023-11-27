Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытности и невероятности

9 191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
    Общеизвестные сведения, ну разве что слова Петра III очень малоизвестны.      А вот почему в эмиграции оказались  так...12 фактов о царск...
  • Виктор Тимошевский
    А автор не подскажет,сколько в то время было детей и родственников в украинских, да и российских семьях.Почему в старину ...
  • Валерий Протасов
    Большинство историй знакомо. но не мешает и напомнить.8 слов и выражени...

12 фактов о царской России, которые многих удивят

12 фактов о царской России, которые многих удивят

Время уничтожает память — чем дальше мы от дореволюционной Российской Империи, тем сложнее нам понять, какой она была.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Общеизвестные сведения, ну разве что слова Петра III очень малоизвестны.      А вот почему в эмиграции оказались  такие грамотные и талантливые люди? Могу пояснить: Указ 1861 года об отмене крепостного права лишил средств существования бедных( в самом деле бедных, малопоместных, малоземельных) помещиков и дворян, которые вынуждены были искать счастья по миру.Это и была ПЕРВАЯ волна эмиграции.       А то что масло и хлеб за границу гнали, а сами голодали, так и сегодня их заменили нефть и газ, ...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх