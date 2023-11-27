12 фактов о царской России, которые многих удивят

seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич

Общеизвестные сведения, ну разве что слова Петра III очень малоизвестны. А вот почему в эмиграции оказались такие грамотные и талантливые люди? Могу пояснить: Указ 1861 года об отмене крепостного права лишил средств существования бедных( в самом деле бедных, малопоместных, малоземельных) помещиков и дворян, которые вынуждены были искать счастья по миру.Это и была ПЕРВАЯ волна эмиграции. А то что масло и хлеб за границу гнали, а сами голодали, так и сегодня их заменили нефть и газ, ...