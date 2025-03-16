Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Немецкий депутат объяснил симпатиями к России популярность АдГ в бывшей ГДР

Немецкий депутат объяснил симпатиями к России популярность АдГ в бывшей ГДР

Досрочные выборы в бундестаг показали, что жители бывшей ГДР все еще чувствуют сильную близость к России и понимают ее вклад в процветание Германии, заявил в беседе с ТАСС депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс.

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