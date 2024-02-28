Теракт на Крымском мосту: Установлены все обстоятельства – Бастрыкин

Следственный комитет сообщил о завершающем этапе расследования теракта на Крымском мосту.В настоящее время расследование теракта на Крымском мосту, который Киев совершил в октябре 2022 года, находится на завершающей стадии.
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