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Лишившийся ноги участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежной политики

Участник специальной военной операции (СВО) Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне боевых действий, после которой ему ампутировали часть ноги, и вернулся на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии.

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