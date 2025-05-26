Лишившийся ноги участник СВО вернулся на пост министра по делам молодежной политики

Участник специальной военной операции (СВО) Петр Шамаев получил тяжелое ранение в зоне боевых действий, после которой ему ампутировали часть ноги, и вернулся на пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии.
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