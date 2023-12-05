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Певица Катя Лель развелась с мужем спустя 15 лет брака

Певица Катя Лель развелась с мужем спустя 15 лет брака

Певица Катя Лель тайно развелась с мужем спустя 15 лет брака, передает журнал StarHit.После 18 лет совместной жизни, из них 15 лет в законном браке, Катя предпочла разорвать отношения с бизнесменом Игорем Кузнецовым.

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