Добавьте это в каждую ямку – и огурцы «завалят урожаем»

Высаживая огурцы, опытные дачники всегда используют различные хитрости. А почему бы не разобраться, что можно положить в лунку во время посадки огурцов, чтобы повысить их урожайность?Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, рассказала, как поступить в такой ситуации.