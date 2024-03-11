Разработчика ИИ-ускорителей Graphcore обвинили в «абсурдном поведении» и подали к нему искОблачный провайдер HyperAI из Нидерландов обвинил Graphcore в обмане, поскольку британский разработчик ИИ-чипов сначала отказался от прежних обязательств, а потом и вовсе заявил, что никогда ничего не продавал HyperAI.