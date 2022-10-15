Брошенная в Антарктике база продолжает работать без людей: чудо инженерной мысли

В условиях экстремально низких температур и темноты исследовательская станция Halley VI, построенная среди антарктических льдов, продолжает работать в обычном режиме – хотя люди были вынуждены эвакуироваться оттуда еще несколько месяцев назад.
В условиях экстремально низких температур и темноты исследовательская станция Halley VI, построенная среди антарктических льдов, продолжает работать в обычном режиме – хотя люди были вынуждены эвакуироваться оттуда еще несколько месяцев назад.
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