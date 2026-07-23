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Мировая слава, ревнивый муж и 30 лет в тени соперницы: драматическая судьба звезды «Баллады о солдате» Жанны Прохоренко

Мировая слава, ревнивый муж и 30 лет в тени соперницы: драматическая судьба звезды «Баллады о солдате» Жанны Прохоренко

После триумфа картины «Баллада о солдате» девятнадцатилетней актрисе пророчили мировую славу и международную карьеру.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ЖАННА ПРОХОРЕНКО - ЛУЧШАЯ!!!
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1 м.