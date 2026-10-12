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Пятый канал

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Люся Чеботина попала на 4,1 миллиона: подробности судебного иска

Люся Чеботина попала на 4,1 миллиона: подробности судебного иска

На певицу Люсю Чеботину подали в суд — с нее хотят взыскать 4,1 миллиона рублей. Об этом следует из материалов дела, попавшего в распоряжение 5-tv.

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