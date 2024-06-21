Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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НИКТО НЕ В БЕЗОПАСНОСТИ: В США ОГРАБИЛИ ДАЖЕ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ БАЙДЕНА

НИКТО НЕ В БЕЗОПАСНОСТИ: В США ОГРАБИЛИ ДАЖЕ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ БАЙДЕНА

Пока президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден топтался на сцене в Лос-Анджелесе и махал рукой в пустоту, неизвестные ограбили спецагента - сотрудника секретной службы и телохранителя главы Белого дома.

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