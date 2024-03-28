Брат поджегшего «Крокус» террориста в Таджикистане подозревался в связях с ИГИЛ

Брат Далержана Мирзоева (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), причастного к совершению теракта в «Крокус Сити Холле», в Таджикистане находился под надзором силовых органов из-за подозрений в связях с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии