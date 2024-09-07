Макаров о том, что Воробьев изменил в тренировках ЦСКА после стажировки в «Ванкувере»: «Можно выделить большее количество игры в атаке»

Главный тренер ЦСКА осенью 2023-го был на стажировке в клубе НХЛ «Ванкувер Кэнакс». – Илья Воробьев перед этим сезоном ездил на стажировку в «Ванкувер».
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