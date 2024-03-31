Раскрыл рот - уволен через полчаса: Скандал с мигрантами в "Сахарово" пошёл не по плану

К следующим выборам, не всё же сразу!

М

ММ

А что мешает окружить это Сахарово ОМОНом и тотально зачистить? Организовать тут же сдачу экзаменов по русскому языку. Кто не сдал- немедленная депортация и увольнение чиновника, который принял у этого мигранта экзамен!