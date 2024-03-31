Раскрыл рот - уволен через полчаса: Скандал с мигрантами в "Сахарово" пошёл не по плану

Сотрудников "Сахарово" увольняют после появления в Сети резонансного видео с непонимающими русского языка, но имеющими сертификат о его знании мигрантами.
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