Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Раскрыл рот - уволен через полчаса: Скандал с мигрантами в "Сахарово" пошёл не по плану

Раскрыл рот - уволен через полчаса: Скандал с мигрантами в "Сахарово" пошёл не по плану

Сотрудников "Сахарово" увольняют после появления в Сети резонансного видео с непонимающими русского языка, но имеющими сертификат о его знании мигрантами.

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Комментарии
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Тамара Елисеева
Когда же наведут порядок с мздоимцами?
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
К следующим выборам, не всё же сразу!
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2 час.
М
ММ
А что мешает окружить это Сахарово ОМОНом и тотально зачистить? Организовать тут же сдачу экзаменов по русскому языку. Кто не сдал- немедленная депортация и увольнение чиновника, который принял у этого мигранта экзамен!
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28 мин.

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