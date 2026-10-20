Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома, 13 марта 2025 года © Evelyn Hockstein/ReutersПрезидент Украины Владимир Зеленский мог заключить сделку по урегулированию конфликта два года назад на гораздо более выгодных условиях, считает американский лидер Дональд Трамп.
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