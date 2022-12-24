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В Бурятии браконьер бросил гранату в сотрудников Рыбохраны и угрожал им пистолетом

В Бурятии браконьер бросил гранату в сотрудников Рыбохраны и угрожал им пистолетом

В отношении двух жителей Улан-Удэ, которых подозревают в браконьерстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба прокуратура Республики Бурятия.

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