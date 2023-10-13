Антиматерия простыми словами

﻿﻿В «Ангелах и демонах» Дэна Брауна профессор Лэнгдон пытается спасти мир от бомбы из антивещества, а в «Звездном пути» звездолет «Энтерпрайз» использует энергию антивещества, чтобы двигаться быстрее скорости света.