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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Локомотив-Кубань», 26 очков Тримбла обеспечили ЦСКА уверенную победу над «Самарой»

Московский ЦСКА уверенно переиграл «Самару». Мело Тримбл стал стал самым результативным игроком матча с 26 очками.

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