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Щведы решили устроить Венгрии бойкот за встречу с Путиным, и подбили на это еще пять стран ЕС

Щведы решили устроить Венгрии бойкот за встречу с Путиным, и подбили на это еще пять стран ЕС

Reuters пишет об антивенгерском бойкоте, задуманном шестью странами ЕС. Их лидеры договорились игнорировать министерские встречи во время председательства Венгрии в Евросоюзе, то есть, на ближайшие полгода.

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