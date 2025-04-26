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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кемпе из «Лос-Анджелеса» – лидер гонки бомбардиров текущего плей-офф НХЛ с 9 очками в 3 играх. Макдэвид с 7 баллами делит 2-е место с Капризовым, Фаулером и Копитаром

Форвард «Лос-Анджелеса» набрал 2 (1+1) очка в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4:7, 2-1).

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