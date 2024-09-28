Израиль заявил о ликвидации лидера "Хезболла" при ударе по Бейруту

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa Израильские военные ликвидировали лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллу во время авиаудара по Бейруту, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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